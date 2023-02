Odpowiedzą za oszustwa „na policjanta” Data publikacji 14.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania kryminalnych z komendy wojewódzkiej i bialskiej jednostki doprowadziły do zatrzymania dwóch 20-latków podejrzanych o oszustwa. Sprawcy metodą "na policjanta" usiłowali wyłudzić od mieszkańców Białej Podlaskiej ponad 300 tysięcy złotych. Wobec zatrzymanych sąd zastosował tymczasowy areszt. Najprawdopodobniej sprawcy działali na terenie kilku województw. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Film Film zatrzymani oszuści. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Film zatrzymani oszuści. (format mp4 - rozmiar 4.42 MB)

Do oszustw na terenie Białej Podlaskiej doszło na początku grudnia ubiegłego roku. Sprawcy lekko modyfikując przekazywane informacje kontaktowali się z seniorami twierdząc, że członek ich rodziny spowodował wypadek drogowy. By mógł uniknąć więzienia niezbędne było przekazanie kurierowi gotówki. W przypadku 86-letniej mieszkanki miasta była to kwota 20 tysięcy złotych. Niestety dopiero po przekazaniu pieniędzy kobieta nabrała podejrzeń, że mogło dojść do oszustwa. Tego dnia sprawcy usiłowali dodatkowo wyłudzić od bialskich seniorów pieniądze na łączną kwotę 330 tysięcy złotych.

W sprawie zostało wszczęte śledztwo prowadzone pod nadzorem bialskiej prokuratury. Policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mieniu realizując czynności skrupulatnie gromadzili i weryfikowali wszystkie informacje. Funkcjonariusze wpadli na trop mężczyzn podejrzanych o odbieranie gotówki od seniorów. Podczas wspólnych działań z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali dwóch 20-latków podejrzewanych o udział w sprawie.

W miejscu zamieszkania jednego z nich policjanci zabezpieczyli biżuterię, jak też niemal 30 tysięcy złotych oraz kilka tysięcy w obcej walucie. Również w przypadku drugiego z młodzieńców, policjanci zabezpieczyli biżuterię. Ustalamy do kogo należą zabezpieczone precjoza.

Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Odpowiadać będą zarówno za oszustwo jak też szereg usiłowań. Wobec obydwu zatrzymanych zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawa ma charakter rozwojowy. Z ustaleń policjantów wynika, że sprawcy działali na terenie kilku województw. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla