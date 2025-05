Kryminalni z Wisznic zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków. Wystarczyłyby do sporządzenia ponad 12 tys. porcji dealerskich!

Policjanci wisznickiego komisariatu zabezpieczyli narkotyki. Wystarczyłyby one do sporządzenie ponad 12 tys. porcji dealerskich!. Przed weekendem weszli do wytypowanego mieszkania na terenie Włodawy potwierdzając posiadane informacje. Do sprawy zatrzymane zostały dwie osoby w wieku 40-48 lat. Wobec obydwu włodawski sąd zastosował tymczasowy areszt. Za popełnione czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.