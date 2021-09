Policyjny pies Lapis odnalazł zaginionego 32-latka Data publikacji 02.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj przed godziną 21.00 policjanci z wisznickiego komisariatu otrzymali informację o zaginięciu 32-latka, który wybrał się na grzyby. W poszukiwania zaangażowany został również przewodnik z psem służbowym o imieniu Lapis. To właśnie „czworonożny funkcjonariusz” doprowadził mundurowych do zaginionego, który bezpiecznie powrócił do domu.

Wczoraj przed godziną 21.00 dyżurny wisznickiego komisariatu powiadomiony został o zaginięciu 32-letniego mieszkańca gminy Tuczna. Z relacji zgłaszającej wynikało, że syn z rano wyszedł na grzyby do lasu znajdującego się nieopodal miejsca zamieszkania, jednak nie wrócił do domu do momentu zapadnięcia zmroku. Dodała, że jest to pierwsza taka sytuacja i ona obawia się o jego zdrowie i życie. Natychmiast po przyjęciu informacji o zaginięciu policjanci rozpoczęli poszukiwania. W działania zaangażowany został też przewodnik z bialskiej komendy sierżant sztabowy Dariusz Koczkodaj z psem patrolowo-tropiącym o imieniu Lapis.

Czworonóg okazał się niezastąpiony podczas działań. Lapis nawęszył ślady należące do zaginionego i od razu podjął trop kierując się w stronę lasu. Po przejściu około kilometra odnalazł 32-latka. Mężczyzna był cały i zdrowy.

Lapis od 3 lat „służy” w Policji. Jest jednym z dwóch psów w bialskiej komendzie, które już niejednokrotnie okazały się pomocne podczas działań funkcjonariuszy. W niedługim czasie dołączy do nich trzeci czworonóg przebywający teraz z przewodnikiem na szkoleniu specjalistycznym.

komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla