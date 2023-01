Zabezpieczyli ponad 9 tysięcy porcji dilerskich Data publikacji 30.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Tymczasowo aresztowany został 28 letni mieszkaniec Białej Podlaskiej za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Podczas kontroli drogowej w jego samochodzie jak i w miejscu zamieszkania, bialscy funkcjonariusze ujawnili amfetaminę, mefedron i marihuanę. Zabezpieczona ilość wystarczyłyby do sporządzenia łącznie ponad 9 tysięcy porcji dilerskich. Okazało się, że mężczyzna miał też zakaz prowadzenia pojazdów oraz był pod wpływem środków odurzających. Teraz grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Zarzuty posiadania narkotyków usłyszały również pasażerki Volkswagena.

W ubiegłym tygodniu bialscy kryminalni uzyskali informację, z której wynikało, że 28-letni mieszkaniec miasta może posiadać przy sobie znaczną ilość narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany podczas wspólnych działań kryminalnych z policjantami bialskiej drogówki na terenie gminy Biała Podlaska. Kierujący autem 28-latek próbował jeszcze uniknąć odpowiedzialności porzucając samochód i kontynuując ucieczkę pieszo. Mężczyzna szybko jednak został zatrzymany przez policjantów.

Podczas kontroli mężczyzna zachowywał się nerwowo i był pobudzony, dlatego mundurowi przebadali go na zawartość narkotyków w organizmie, potwierdzając wstępnie, że kierował pod ich wpływem. Dodatkowo została od niego pobrana krew do badań na zawartość substancji zabronionych w jego organizmie. W trakcie przeprowadzonych czynności funkcjonariusze ujawnili narkotyki zarówno w aucie mężczyzny jak też na terenie wynajmowanej przez niego posesji. Kryminalni zabezpieczyli amfetaminę, mefedron i marihuanę, które wystarczyłyby do sporządzenia ponad 9 tysięcy porcji dealerskich tych narkotyków. Tam też zabezpieczyli wagę i kilkaset woreczków foliowych.

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Odpowiadał będzie zarówno za posiadanie znacznej ilości narkotyków i kierowanie pod ich wpływem, jak też za kierowanie autem pomimo dwóch aktywnych zakazów. Przed weekendem Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej na wniosek Policji i Prokuratury zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełnione czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Do sprawy zatrzymane zostały również dwie pasażerki auta w wieku 19-23 lat. W przypadku starszej z kobiet policjanci ujawnili narkotyki zarówno przy niej jak też w miejscu zamieszkania. Nielegalne substancje zostały ujawnione również w miejscu zamieszkania 19-latki oraz samochodzie użytkowanym przez jej znajomego 33-letniego obywatela Białorusi. Cała trójka również usłyszała zarzuty. Ustalamy wszystkie okoliczności ten sprawy, która ma charakter rozwojowy.

komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla