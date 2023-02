Kolejne zatrzymania w sprawie oszustw „na policjanta” Data publikacji 15.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do aresztu trafiła 28-latka i jej 41-letni znajomy podejrzani o udział w oszustwach „na policjanta” na terenie Białej Podlaskiej. Sprawcy usiłowali wyłudzić od seniorów niemal 300 tysięcy złotych. Para została zatrzymana bezpośrednio po przekazaniu gotówki przez jedną z seniorek. Policjanci zabezpieczyli w BMW, którym podróżowali 30 tysięcy złotych, biżuterię, a także narkotyki. Sprawa ma charakter rozwojowy.

W piątkowe popołudnie dyżurny bialskiej komendy otrzymał zgłoszenie o usiłowaniach oszustw na wnuczka i policjanta, do których doszło na terenie miasta. Sprawcy podając się za policjanta, prokuratora bądź członka rodziny usiłowali przekonać seniorów do przekazania im niemal 300 tysięcy złotych. W jednym przypadku doszło do przekazania gotówki. Małżeństwo wierząc, że pomaga córce, która spowodowała wypadek, oddało sprawcom 30 tysięcy złotych oraz posiadaną w domu biżuterię.

Intensywne działania policjantów z komendy wojewódzkiej w Lublinie oraz bialskich funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania osobowego BMW, którym podróżowały osoby podejrzewane o oszustwo, nim te opuściły teren powiatu. Za kierownicą samochodu siedział 41-latek. Okazało się, że jest on poszukiwany, tak samo jak podróżująca z nim 28-latka. Dodatkowo na koncie mężczyzny figurował aktywny zakaz kierowania pojazdami, a wstępne badanie wykazało, że kierował znajdując się pod wpływem środka odurzającego.

W trakcie czynności policjanci ujawnili w aucie całość odebranej gotówki jak też biżuterię, a także poporcjowaną sproszkowaną substancję. Po przeprowadzeniu wstępnego badania funkcjonariusze potwierdzili, że jest to heroina.







Para została zatrzymana do wyjaśnienia. Wobec obydwojga Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej na wniosek Policji i prokuratury zastosował tymczasowy areszt. Z ustaleń policjantów wynika, że sprawcy działali na terenie kraju. Zabezpieczyliśmy też odzież, która mogła być wykorzystana w innych zdarzeniach. Sprawa ma charakter rozwojowy. Oszustwo zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla