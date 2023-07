Weekendowe działania Stop Agresji-Stop Drift Data publikacji 31.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Za nami kolejne działania Stop Agresji-Stop Drift. Podczas akcji zwracaliśmy szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów, w tym przekraczanie norm emisji hałasu oraz niebezpieczne zachowania na drodze. Działania wymierzone były w kierowców zakłócających spoczynek nocny, którzy jazdę pojazdami po modyfikacjach układu wydechowego czy "palenie gumy" traktują jako dobrą zabawę.

W minioną sobotę na terenie Białej Podlaskiej przeprowadziliśmy wzmożone działania kontrolne pod nazwą Stop Agresji-Stop Drift. Podczas patroli funkcjonariusze zwracali uwagę na kierowców przejawiających szczególnie agresywny i brawurowy styl jazdy. Dodatkowo istotnym elementem prowadzonych działań było eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów naruszających normy emisji hałasu.

Przed godziną 21.00 na ulicy Fedorowicz mundurowi zwrócili uwagę na kierującego motocyklem. Pomimo podanych sygnałów, nie zatrzymał się do kontroli drogowej, nie reagował też na sygnały świetlne i dźwiękowe podejmując ucieczkę osiedlowymi uliczkami. Po zatrzymaniu okazało się, że za kierownicą Hondy siedział 30-latek, nie posiadający uprawnień do kierowania, który w organizmie miał niemal 2,5 promila alkoholu. Na jego koncie figuruje również aktywny zakaz kierowania pojazdami.

Mężczyzna wpadł „na podwójnym gazie” również następnego dnia. Przed godziną 9.00 na Alei Jana Pawła II podróżował rowerem mając w organizmie ponad 3 promile alkoholu. W takim stanie godzinę później próbował odebrać swój motocykl, który dzień wcześniej trafił na parking strzeżony. Pamiętajmy, że nietrzeźwi kierujący stanowią śmiertelne zagrożenie zarówno dla siebie jak też innym uczestników ruchu drogowego.

W trakcie prowadzonych działań, w niedzielę około godziny 1.30 w nocy, na ulicy Janowskiej policjanci dali sygnał do zatrzymania kierowcy Audi. Mężczyzna zwolnił, zjechał na prawe pobocze po czym odjechał w stronę „krajowej dwójki”. Zareagował dopiero 200 metrów dalej widząc sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania. Za kierownicą siedział 17-latek, nie posiadający uprawnień do kierowania.

Podczas sobotnich działań prowadziliśmy kontrole prędkości, sprawdzana była trzeźwość kierujących, oraz stan techniczny pojazdów w tym głośność wydechów. Akcja była odpowiedzią na zgłoszenia mieszkańców dotyczące m.in. zakłócania ciszy nocnej przez kierowców, którzy jazdę samochodami i motocyklami z przeróbkami układu wydechowego lub innymi niezgodnymi z prawem modyfikacjami traktują jako dobrą zabawę.

Na kierowców, łamiących obowiązujące przepisy nałożone zostały mandaty karne. Funkcjonariusze zatrzymali też dowody rejestracyjne pojazdom, które nie spełniały obowiązujących przepisami norm. Samochody które nie nadawały się do dalszej jazdy musiały opuścić ulice na lawecie.

Przypominamy, że kierowanie pomimo aktywnego zakazu zagrożone jest karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna, świadczenie pieniężne od 5 do 60 tysięcy złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 do 15 lat. Natomiast w przypadku kierowania bez uprawnień kodeks przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych. Sąd orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów.

komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla