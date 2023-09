Trzy areszty za posiadanie znacznej ilości narkotyków!

Do tymczasowego aresztu trafili trzej mężczyźni w wieku 38-62 lat podejrzani o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Bialscy kryminalni zabezpieczyli u nich łącznie amfetaminę, która wystarczyłaby do sporządzenia niemal 14 tys. porcji dilerskich, znaczne ilości marihuany oraz tabletki ekstazy. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.