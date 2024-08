Tymczasowe areszty dla 36 i 48-latka podejrzanych o kradzieże samochodów!

Bialscy policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców woj. mazowieckiego w wieku 36 i 48 lat, podejrzanych o włamanie i kradzież dwóch samochodów marki Toyota oraz usiłowania włamań do kolejnych aut. Wartość strat wyniosła ponad 600 tys. zł. Sprawcy przestępstw wpadli kilka godzin po zdarzeniu na DK-2 zatrzymani do kontroli przez bialski SPEED. 48-latek odpowie też za posiadanie narkotyków i kierowanie pod ich wpływem. Obydwaj zostali przez Sąd tymczasowo aresztowani. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.