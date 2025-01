Bialscy policjanci grają z WOŚP Data publikacji 26.01.2025 Powrót Drukuj Już dzisiaj odbędzie się 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku będziemy dbać o bezpieczeństwo wolontariuszy. Przekazaliśmy też policyjną „cegiełkę”, w postaci voucherów na trening strzelecki, które zostaną wylicytowane podczas finału. Serdecznie zapraszamy zarówno do licytacji jak odwiedzenia naszego stoiska policyjnego przygotowanego na ten dzień.

Już dzisiaj 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku będziemy pilnowali bezpieczeństwa wolontariuszy i kwestujących podczas WOŚP. W tym roku bialscy mundurowi na czele z Komendantem Miejskim Policji w Białej Podlaskiej insp. Andrzejem Antoniewskim włączają się także w licytacje na rzecz WOŚP. Do „zgarnięcia” są dwa policyjne Vouchery na „trening strzelecki z instruktorem”.

Pierwszy z voucherów już 16 stycznia trafił na licytację internetową, gdzie nadal czeka na swojego właściciela. Zachęcamy do wzięcia udziału w licytacji, gdyż do jej końca zostało już niewiele czasu. Jeżeli ktoś chciałby osobiście zdobyć tą atrakcję ma również możliwość zrobienia tego podczas finałowego koncertu na Placu Wolności w Białej Podlaskiej. Serdecznie zapraszamy do licytacji jak też odwiedzenia naszego stoiska przygotowanego na ten dzień.

W godzinach – 11.00-14.00 będziemy w IV LO im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej podczas organizowanej tam imprezy „Miasteczko Rodzinne”. Na odwiedzających nasze stoisko promocyjne przygotowaliśmy szereg atrakcji m.in. spotkanie z technikiem kryminalistyki czy pokaz sprzętu wykorzystywanego w codziennej służbie. Osoby zainteresowane służbą w policji również uzyskają wszystkie niezbędne informacje o zasadach doboru i etapach postępowania kwalifikacyjnego.

Ponadto. Przez cały dzień będziemy też pilnować bezpieczeństwa podczas finału i kontrolować czy zbiórki są prowadzone przez osoby do tego uprawnione.

nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla