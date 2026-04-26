23-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej partnerki Data publikacji 26.04.2026 Powrót Drukuj Za usiłowanie zabójstwa swojej partnerki odpowie 23-latek zatrzymany na terenie powiatu ostrzeszowskiego. Mężczyzna podejrzany jest między innymi o zdanie ciosów, kopanie oraz rzucanie kobietą o podłogę, a także przypalenie papierosem. Odpowie także za zniszczenie telefonu pokrzywdzonej oraz wyposażenia mieszkania. Został tymczasowo aresztowany. Mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego tygodnia na terenie Białej Podlaskiej, jednak pokrzywdzona zgłosiła je kilka dni później. Z uzyskanych informacji wynikało, że 23-latek będący jej partnerem wszczął awanturę, podczas której między innymi bił i kopał pokrzywdzoną oraz rzucał nią o podłogę a także przypalił papierosem. Dodatkowo miał uciskać sznurówką jej szyję oraz groził przedmiotem przypominającym broń.

Po zdarzeniu mężczyzna nie powrócił do miejsca zamieszkania. Od momentu zgłoszenia bialscy kryminalni rozpoczęli intensywne czynności mające na celu ustalenie, gdzie przebywa, a także zatrzymanie agresora. W ich trakcie potwierdzili, że mężczyzna znajduje się na terenie powiatu ostrzeszowskiego. Podczas wspólnych działań z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Komendy Powiatowej w Ostrzeszowie mężczyzna został zatrzymany.

Został doprowadzony do bialskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Odpowiadał będzie za usiłowanie zabójstwa swojej partnerki. Sąd zastosował wobec 23-latka najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Podczas prowadzonych czynności funkcjonariusze potwierdzili, że w chwili zdarzenia, w mieszkaniu przebywał znajomy agresywnego 23-latka. Mężczyzna odpowie za nieudzielenie pomocy poszkodowanej znajdującej sie w sytuacji zagrażającej jej życiu i zdrowiu. 22-latek usłyszał już zarzuty.

nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla