Zatrzymaliśmy 47-latka za podpalenie samochodu Data publikacji 19.06.2025 Powrót Drukuj Praca operacyjna policjantów do walki z przestępczością przeciwko mieniu bialskiej komendy, zabezpieczony materiał dowodowy oraz nagranie z monitoringu doprowadziły do zatrzymania 47-latka podejrzanego o podpalenie samochodu na jednym z bialskich parkingów. Dodatkowo zniszczeniu uległy dwa zaparkowane obok pojazdy. Właściciele trzech spalonych aut oszacowali straty na ponad 300 tysięcy złotych. Zatrzymany 47-latek posiada bogatą przeszłość kryminalną. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze bialskiej komendy od kilku dni intensywnie pracowali nad sprawą podpalenia samochodu, do którego doszło w Białej Podlaskiej w nocy z 10 na 11 czerwca br. W wyniku tego podpalenia dodatkowo zniszczeniu uległy dwa zaparkowane obok pojazdy, a właściciele trzech spalonych aut oszacowali straty na ponad 300 tysięcy złotych. Zatrzymany znany jest bialskim policjantom, posiada bogatą przeszłość kryminalną.







Policjanci operacyjni ustalili personalia mężczyzny podejrzewanego o udział w tym zdarzeniu. Okazało się, że jest to 47-letni mieszkaniec powiatu bialskiego. We wtorek mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia i usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Bialski sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

młodszy aspirant Katarzyna Gągolińska

