Grafficiarze z narkotykami przyłapani na gorącym uczynku Data publikacji 20.06.2025 Powrót Drukuj Bialscy policjanci kilka dni temu zatrzymali pięciu mężczyzn w trakcie jak kończyli swoje "dzieło". Farbą w sprayu nanosili napisy na filar mostu przy krajowej dwójce. Mężczyźni posiadali przy sobie narkotyki, a ich kierowca znajdował się pod wpływem substancji odurzających. Zatrzymani mężczyźni są w wieku od 20 do 32 lat. Wandalom grozi do 5 lat więzienia.

Kilka dni temu bialscy policjanci dostali zgłoszenie, że filary jednego z mostów na rzece Krzna na drodze krajowej nr 2 są malowane farbami przez mężczyzn. Funkcjonariusze, gdy dojechali na miejsce interwencji przy moście zauważyli pojazd marki BMW, którego kierowcą był 32- letni obywatel Białorusi. W pojeździe przebywał również 20– latek. Przy mężczyznach mundurowi znaleźli amfetaminę. Kierowca okazał się być pod wpływem środków odurzających.

Natomiast przy jednym z filarów tego mostu policjanci zauważyli 25- latka mieszkańca miasta Biała Podlaska, który farbami w sprayu malował na ścianie „graffiti”. Straty jakie wyrządził męzczyźni zostały wycenione na 2400 złotych. We wskazanym miejscu przebywał również 30- latek i 27- latek, mieszkańcy miasta Biała Podlaska. Przy 27- latku mundurowi znaleźli marihuanę.

Mężczyźni zostali zatrzymani, usłyszeli już zarzuty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za przestępstwo uszkodzenia mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Kierowcy za kierowanie pojazdem pod wpływem środka odurzającego może grozić kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

młodszy aspirant Katarzyna Gągolińska

Film Niszczenie elewacji. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Niszczenie elewacji. (format mp4 - rozmiar 14.53 MB)

Nagranie audio Autodeskrypcja do filmu Grafficiarze z narkotykami przyłapani na gorącym uczynku Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Autodeskrypcja do filmu Grafficiarze z narkotykami przyłapani na gorącym uczynku (format mp3 - rozmiar 195.53 KB)