Kryminalni zabezpieczyli ponad 7,5 kilograma narkotyków. Do aresztu trafił 44-latek Data publikacji 09.06.2026 Powrót Drukuj Wspólne działania bialskich kryminalnych oraz funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji doprowadziły do ujawnienia i zabezpieczenia ponad 7,5 kilograma narkotyków. Amfetamina, mefedron oraz marihuana znajdowały się w miejscu zamieszkania, garażu i aucie 44-latka. Dodatkowo w trakcie działań policjanci zabezpieczyli niemal 220 tys. zł. Wobec mężczyzny bialski sąd zastosował tymczasowy areszt. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wspólne działania bialskich policjantów oraz funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji doprowadziły do zatrzymania 44-latka. Z informacji policjantów wynikało, że mężczyzna posiadać może narkotyki.

W trakcie prowadzonych czynności policjanci potwierdzili posiadane informacje. W miejscu zamieszkania mężczyzny, garażu a także aucie 44-latka ujawnili znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Kryminalni zabezpieczyli amfetaminę, mefedron oraz marihuanę o łącznej wadze ponad 7,5 kg! Dodatkowo funkcjonariusze ujawnili niemal 220 tys. zł.

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W działaniach uczestniczył przewodnik wraz z psem służbowym wyszkolonym do wyszukiwania zapachów narkotyków a także funkcjonariusze zwalczający przestępczość przeciwko mieniu bialskiej komendy.

44-latek został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów. Odpowiadał będzie za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Funkcjonariusze zabezpieczyli od mężczyzny gotówkę na poczet przyszłych kar i grzywien.

Wobec 44-latka Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej na wniosek Policji i Prokuratury zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla