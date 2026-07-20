Areszt dla 18 i 21-latka podejrzanych o oszustwo „na legendę”! Data publikacji 20.07.2026 Powrót Drukuj Wspólne działania międzyrzeckich kryminalnych oraz stołecznych policjantów doprowadziły do zatrzymania na gorącym uczynku dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o oszustwo „na legendę”. Sprawcy wyłudzili od 77-latki około 80 tys. zł. Wpadli na trasie A2, a policjanci odzyskali gotówkę. Wczoraj radzyński sąd na wniosek Policji i prokuratury zastosował wobec obydwu mężczyzn tymczasowe aresztowanie. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

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Do zdarzenia doszło w miniony czwartek na terenie Międzyrzeca Podlaskiego. Wieczorem na telefon stacjonarny 77-latki zadzwonił mężczyzna podający się za jej syna. Twierdził, że spowodował wypadek drogowy. Potrącił ciężarną kobietę i grozi mu więzienie. By temu zapobiec potrzebuje pieniędzy na adwokata. Niestety pokrzywdzona przekonana, że rozmawia z członkiem swojej rodziny, wykonywała instrukcje. Telefoniczny rozmówca prosił, by kobieta przekazała posiadane pieniądze adwokatowi, który się do niej zgłosi.

Chcąc pomóc synowi, 77-latka postąpiła zgodnie z prośbą i przekazała około 80 tys. złotych nieznajomemu, który zapukał do jej drzwi. Gdy zrozumiała, że została oszukana sprawę zgłosiła na Policję.

Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów międzyrzeckiego komisariatu, podczas wspólnych działań z funkcjonariuszami Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji, podejrzewani o ten czyn mężczyźni zostali zatrzymani na trasie A2, na terenie jednego z MOP-ów. Mężczyźni opuścili już nasz powiat i zupełnie nie spodziewali się zatrzymania. Podróżujący autem 18 i 21-latek, obywatele Ukrainy, trafili do policyjnego aresztu. Odzyskaliśmy też utraconą przez 77-latkę gotówkę.

Wczoraj Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim na wniosek Policji i Prokuratury zastosował wobec obydwu mężczyzn najsurowszy środek zapobiegawczy w postali tymczasowego aresztowania. Zgodnie obowiązującymi przepisami grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla

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